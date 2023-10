, sino a pochi minuti fa,non solo per le aspettative della piazza (vista la Serie A sfuggita all’ultimo secondo nella finale playoff del San Nicola contro il Cagliari, persa per merito della rete di Pavoletti) ma anche per i risultati trovati in queste prime nove giornate di Serie B, considerati insoddisfacenti dalla proprietà pugliese.Trovano conferme a Calciomercato.com,La dirigenza pugliese ha sfruttato immediatamente la pausa del campionato (per la sosta nazionali) per valutare l’operato del tecnico che ha riportato la società del capoluogo in Serie B., secondo quanto raccolto, dal lavoro in redazione,: Luca D’Angelo (ex Pisa sino allo scorso giugno), Fabio Liverani (ultima esperienza a Cagliari in B). Filippo Inzaghi (svincolatosi dalla reggina dopo il fallimento) e, soprattutto,L'ultima volta era il 2021, quando venne scelto come nuovo allenatore del Crotone, terzultimo in Serie B con 7 punti in 10 gare, subentrando all'esonerato Francesco Modesto. La sua avventura durò solo 7 partite: dopo un pareggio e 6 sconfitte arrivò l'esonero.