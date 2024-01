Bari, UFFICIALE: preso Kallon

E' da ieri in città ma da oggi è ufficialmente un calciatore del Bari: il club pugliese ha ufficializzato l'ingaggio, in prestito dal Verona dell'attaccante della Sierra Leone Yayah Kallon, classe 2001. Indosserà la maglia numero 91 ed è già disponibile per la gara di sabato al San Nicola contro la Ternana. Fuggito dal suo Paese natale per evitare di diventare un bambino soldato, è stato tesserato dal Savona nella stagione '18-'19 e ha partecipa al Torneo di Viareggio nella Rappresentativa della Serie D prima di firmare per il Genoa.