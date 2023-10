È durata appena 3 mesi l'avventura d Luigi Pavarese, nel ruolo di responsabile dell'area tecnica del Barletta che disputa il campionato di serie D, girone H. Questa la nota ufficiale della società:



"L'Asd Barletta 1922 comunica che in data odierna ha ricevuto le dimissioni del responsabile dell’area tecnica Luigi Pavarese. La società prende atto delle sue volontà, lo ringrazia per il lavoro svolto sin ora e augura al direttore Pavarese i migliori auspici per il futuro".