. E' passato meno di un anno dall'arrivo in Italia del nuovo management italo-americano, che a giugno dell'anno scorso ha rilevato la Viola dalla famiglia, ma i piani di rinnovamento del club procedono a passo spedito nonostante l'emergenzache l'Italia e il mondo stanno vivendo negli ultimi mesi. Un'emergenza nella quale la società toscana è stata tra le più attive con iniziative e una raccolta fondi che ha portato risultati importanti: "Sì, e sono molto orgoglioso di questo". Parte da qui l'intervista concessa adal direttore generale della Fiorentina: "La nostra iniziativa Forza e Cuore è stata voluta fortemente dal nostro Presidente Rocco Commisso e sta ottenendo dei risultati incredibili permettendo di dare un supporto concreto alle strutture ospedaliere di Firenze ed al personale che sono in prima linea nella lotta con questo terribile nemico."."Già da diverso tempo seguivamo con attenzione questo mondo, è sotto gli occhi di tutti come questo fenomeno abbia un enorme seguito. Abbiamo sviluppato questa collaborazione con, uno dei gruppi più importanti, non solo a livello italiano, la nostra speranza è quella di crescere e di ottenere soddisfazioni anche in questo campo"."A maggior ragione in questo periodo, con i problemi che stiamo affrontando, studiare dei modi per avvicinare gli appassionati ai calciatori, è doveroso. Gli eSports coinvolgono e sono apprezzati da tantissime persone, compresi molti nostri calciatori."."I lavori stanno continuando a procedere nonostante le difficoltà del momento. In questo periodo stanno facendo dei lavori agricoli dove verranno spostati gli alberi per fare l'olio e stiamo anche mappando e studiando tutta l’area per le necessarie predisposizioni. Ovviamente si sta lavorando, c'è qualche ritardo e speriamo di recuperarlo, il Comune a partire dal suo Sindaco Francesco Casini è molto attivo e concreto. Anche Marco Casamonti sta seguendo tutto il processo, l’ obiettivo è quello di essere pronti comunque a settembre 2021".Dobbiamo però avere leggi e percorsi più snelli e sostenibili. Anche noi dobbiamo guardare se abbiano le giuste basi per un futuro brillante e sostenibile. Malagò stesso ha ribadito più volte che il problema dello sport e del calcio in particolare sono le infrastrutture. E anche alcuni Sindaci stanno dicendo che servono Leggi nuove per permettere ai Comuni di muoversi in modo più agile e snello in situazioni come quella per la realizzazione di un nuovo stadio, che porterebbe lavoro e incremento dell’economia non solo alla Club di calcio che lo realizzerà ma certamente ai lavoratori e alle casse della Città che lo ospita"."Noi abbiamo voluto questa task force. Era importante non andare come singola squadra a richiedere dei programmi per i nuovi stadi, è un problema di tutto il sistema calcio, si dovrebbero includere anche Lega Pro, Serie B, Dilettanti. Ci sarebbe bisogno di cambiare la legge. Insieme a Rocco abbiamo sempre messo i nostri fondi a disposizione, abbiamo lavorato, stiamo lavorando con tutta la Lega e adesso vogliamo proporre lo studio per una legge che permetta di avere una procedura molto più facile che tuteli anche i Comuni. Quando avremo l’occasione presenteremo le nostre proposte al Governo e vedremo quanta disponibilità ci sarà nell’ascoltarci e quanta volontà per cambiare le cose"."In questo momento purtroppo è tutto bloccato, quindi ci si potrà vedere e parlare solo quando tutto sarà finito. Il Presidente comunque è stato molto chiaro, la nostra volontà è quella di creare una Società ambiziosa, che possa competere e ottenere delle soddisfazioni, che possa diventare un punto di arrivo e non di partenza per i calciatori.".