Joe Barone, braccio destro di Commisso, nuovo presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della situazione legata al portiere Dragowski:



"Dragowski ha giocato nelle giovanili e tutti abbiamo puntato su di lui, deve lavorare per rimanere titolare anche nel futuro. L’accordo è stato raggiunto negli USA. Mi auguro per lui un grande futuro nella Nazionale polacca. Inizio di campionato? Stiamo lavorando per arrivare pronti, domani vedremo i progressi contro il Livorno."