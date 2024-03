Barone ancora grave. La Fiorentina ringrazia: 'Grande sensibilità da Atalanta, Lega e FIGC'

Sono ore di grande ansia e apprensione in casa Fiorentina per quello che sta purtroppo vivendo Joe Barone, ancora attaccato alle macchine per l'infarto che lo ha colto nel pomeriggio di ieri. un fatto che ha costretto la Fiorentina a chiedere il rinvio della gara che si sarebbe dovuta giocare ieri alle 18:00 con l'Atalanta. Un rinvio avallato proprio dagli stessi bergamaschi e dalla Lega Calcio che ha immediatamente predisposto la nuova calendarizzazione della sfida. A questo proposito, la Fiorentina ha emesso un comunicato ufficiale per manifestare gratitudine.



LA NOTA - "La Famiglia Barone, la Famiglia Commisso e tutta la Fiorentina, in questo momento di profondo dolore, desiderano ringraziare la Lega Serie A, l’Atalanta e la F.I.G.C. per la vicinanza e la sensibilità dimostrata nei confronti della società Viola e del Direttore Generale Joe Barone."