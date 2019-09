Joe Barone, braccio destro di Commisso, ha parlato durante la conferenza di presentazione della partnership con la fondazione dell'ospedale pediatrico Meyer: "Fieri e orgogliosi di legarci al Meyer di Firenze, faremo il possibile per aiutare tutti i bambini. Chiesa e Castrovilli? Lascerei Federico in pace, ha un contratto e si deve concentrare sulla Fiorentina. Non ha senso continuare a martellare sul suo contratto. Per Castrovilli, invece, siamo arrivati ad un buonissimo punto. Ci siamo incontrati con il suo procuratore, in questi giorni ci sarà il suo rinnovo di contratto"