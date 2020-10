Liason tra Elisabetta Gregoraci e Piero Barone, uno dei tre tenori de Il Volo? Barone, tredici anni più giovane di lei, è finito già in passato al centro del gossip per le relazioni con la Iena Veronica Ruggeri e per la storia d’amore con Valentina Allegri, figlia dell’ex allenatore della Juventus. La conferma arriva direttamente da Casa Chi, con i due che si sarebbero teneramente incontrati in quel di Milano.