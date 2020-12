Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto al Tgr Rai:



“Peccato non avere i tifosi allo stadio, la nostra curva è molto particolare e ci manca. I risultati non ci sono ed il momento è molto difficile, ma non abbiamo paura. Inutile parlare singoli, come gruppo ci siamo entrati e come gruppo ne usciremo. L’ordine da parte mia allo staff è di non parlare del mercato di gennaio, stiamo valutando tutte le possibilità con l’area scouting ma ora la cosa importante è solo la partita contro il Genoa. Stadio? Chi parla del Franchi probabilmente non ci è mai stato, la cosa importante per noi è la sicurezza dei tifosi. Siamo disposti a fare lo stadio se nuovo, altrimenti, se il Comune vorrà intervenire sul suo impianto, continueremo a pagare l’affitto”.