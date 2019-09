Joe Barone, braccio destro di Commisso, ha parlato prima della presentazione di Pedro:



"Voglio ringraziare la famiglia di Pedro, la madre e gli agenti, per il grandissimo lavoro che avete fatto. Finalmente Pedro è qui con noi, lo abbiamo aspettato fino all’ultimo, ma abbiamo un grande giocatore nella rosa della Fiorentina. Voglio ringraziare Pradè per il lavoro che ha fatto, era sulla nostra lista fin dal primo giorno, fin dalla prima riunione. Il ragazzo ha caratteristiche molto molto importanti. Un grazie anche al Fluminense, con il quale siamo riusciti a trattare. Sabato abbiamo una grande partita, la squadra si sta preparando al meglio, e finalmente da venerdì Montella avrà la squadra al completo".



BORDATA AD AGNELLI - Non solo Pedro, Barone si lascia andare a una bordata al presidente della Juventus Andrea Agnelli: "Giro di campo con Angelli? Quella è stata solo una battuta, è una cosa impossibile. Non lo farei neanche per due miliardi di dollari, visto tutto il lavoro che stiamo facendo alla Fiorentina."