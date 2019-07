Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato in conferenza stampa prima di Daniele Pradè, spiegando la sua posizione nel club e la scelta del direttore sportivo:



"Pradè è una persona molto importante per la società della Fiorentina, voglio ringraziarlo pubblicamente e dargli un bacio per tutto. Vorrei ringraziare Commisso, ma anche Diego e Andrea Della Valle per il loro lavoro nella Fiorentina. Voglio ringraziare tutta la tifoseria della Fiorentina di tutta Italia e anche a New York, dove il viola club ci ha accolto benissimo. La scelta di Pradè era l’unica possibile, ha fatto molto bene a Firenze, ha una conoscenza del calcio italiano ed internazionale molto ampia, mi sta insegnando tanto. La nostra volontà è di costruire pian piano la società, facendo le scelte giuste e in maniera ponderata. Io sarò la persona che gestisce da qui la Fiorentina, sotto la responsabilità di Rocco Commisso, insieme a Pradè ed Antognoni."