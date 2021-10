Intervistato a margine di un evento tenutosi a Coverciano il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato del futuro del club viola.



FORMAZIONE - “Il progetto affiliate per noi è estremamente importante e dal primo momento che siamo arrivati alla Fiorentina abbiamo cercato di svilupparlo al massimo. La formazione degli staff è un elemento centrale che è stato portato avanti molto bene anche durante la pandemia".



FUTURO - "Abbiamo fatto un grande investimento sul futuro con tre obiettivi: portare la Fiorentina allo stesso piano di Firenze per come è conosciuta nel mondo, il secondo è lo stadio ma sappiamo che non ci siamo arrivati per diversi aspetti, il terzo è il centro sportivo che stiamo realizzando a Bagno a Ripoli ed è il nostro orgoglio; sarà la casa delle giovanili e servirà sicuramente anche alle società affiliate".



SVILUPPO - "Lo sviluppo dei giocatori made in Italy inizia dalle società affiliate. Il settore giovanile per noi è il futuro. Ringrazio il CONI e Gravina, sempre attenti alle nostre dinamiche e per la possibilità di utilizzare questi spazi”.