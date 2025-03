Getty Images

Baroni, altro record negativo: a Bologna la peggior sconfitta dell'era Lotito

19 minuti fa



Dalle stelle alle stalle in pochi giorni. Non ha fatto in tempo a godersi, Marco Baroni, gli applausi per aver riportato la Lazio ai quarti di finale di Europa League dopo sette anni. Il tracollo di domenica al Dall'Ara contro il Bologna è il secondo grosso crollo stagionale dei biancocelesti, dopo il 6-0 subito all'Olimpico con l'Inter prima di Natale. E le critiche per il tecnico non si sono fatte attendere. Il ko di ieri infatti è anche il secondo record negativo centrato in pochi mesi.



Contro i nerazzurri, il 16 dicembre scorso, era arrivata la peggior sconfitta casalinga della storia della Lazio. In Emilia invece il 5-0 contro i rossoblù è il peggior risultato in trasferta degli ultimi 21 anni. Nell'era Lotito solo un'altra volta la squadra aveva subito una simile batosta: era il 20 settembre 2015 e la squadra allora allenata da Pioli venne umiliata dal Napoli di Sarri allo stadio San Paolo (oggi Maradona). La cinquina rifilata ieri dagli uomin di Italiano a quelli di Baroni comunque non è la prima della storia. Già nel febbraio del 1958 i felsinei annientarono gli avversari biancocelesti con lo stesso risultato. Un'altra epoca, un altro calcio, certo, ma stessa sconfitta pesante e amara da digerire.