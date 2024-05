Baroni lascia il Verona dopo l'impresa salvezza: dove può andare e chi può sostituirlo

Getty Images

Il miracolo salvezza è stato compiuto, ora è il momento di dirsi addio: La notizia era già nell'aria , ma nella giornata di oggi il tecnico ha comunicato al club gialloblù la propria decisione di partire e chiudere l'esperienza nel club di Setti.Finisce quindi dopo un solo anno ma con il sorriso l'avventura a Verona per Baroni, riuscito a portare l'Hellas a unadopo l'incredibile rivoluzione della rosa compiuta a gennaio.

- Il Verona ha provato a convincere l'allenatore a restare e non solo facendo leva sul rinnovo automatico del contratto fino al 2025 scattato con la permanenza in Serie A:, ma Baroni è rimasto fermo sulla sua posizione e dunque nelle prossime ore si perfezionerà l'addio.- Lascia il Verona, ma per Baroni possono aprirsi immediatamente le porte per una nuova avventura perché sono diversi i club che hanno già manifestato interesse per lui: su tutti il, che si è inserito con forza e può ingaggiarlo come successore diche a sua volta concluderà l'avventura in biancorosso, ma attenzione anche al(alla ricerca del successore di Claudio Ranieri) e all'(che deve ancora incontrare Fabio Cannavaro).

- Baroni ha già tre pretendenti, non rimane con le mani in mano il Verona di Setti che lavora al nuovo allenatore, con diversi nomi già sul tavolo. Il primo è quello di, libero dopo l'ultima esperienza al Sassuolo, in seconda battuta c'èesonerato dal Sassuolo alla fine di febbraio. Più complicato invece, impegnato con il Venezia nei playoff promozione dalla Serie B (manca la finale di ritorno contro la Cremonese dopo lo 0-0 dell'andata): su di lui resta in pole position il Torino.