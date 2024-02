Baroni: 'Rigore su Swiderski, quello che ho detto all'arbitro non ve lo dico. Salvezza complicata, ma lo sapevamo'

L'allenatore del Verona, Marco Baroni, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida persa 2-1 contro il Napoli dopo essere stato in vantaggio per 1-0.



RISULTATO NEGATIVO - “Oggi abbiamo fatto un primo tempo dove siamo stati bene in campo, abbiamo messo in difficoltà il Napoli e dispiace per il risultato. Ci servono queste prestazioni, poi le vittorie arriveranno".



MERCATO - "Sto cercando di velocizzare l’inserimento dei nuovi arrivi".



RIGORE SU SWIDERSKI - "Episodi arbitral? Non voglio commentare, lo abbiamo fatto tra di noi e non vi dico cosa ho detto all'arbitro. A me interessa la prestazione della squadra".



ALL'ATTACCO - "È un campionato lungo e duro ma noi ci siamo. Ci vuole tempo, ma per noi il tempo non esiste perché dobbiamo accelerare l’inserimenro dei ragazzi appena arrivati. C’è grande disponibilità anche da parte di quelli che sono rimasti. Noi dobbiamo stare sul pezzo e non mollare. Dobbiamo essere aggressivi, essere alti e rischiare anche qualcosa. Questo atteggiamento ci porterà alle vittorie che vogliamo".



SFIDA - "Salvezza complicata? Lo sapevamo sin dall’inizio. Ci siamo lanciati una sfida: crescere, lavorare e non guardare la classifica. Chiaro che non è facile non guardarla ma a noi ci interessa la prestazione”.