Marco Baroni plaude alla scelta di Andrea Pinamonti di dire sì al Genoa.



Secondo l'ex allenatore del Frosinone, che ha avuto modo di lavorare con il giovane attaccante di scuola Inter lo scorso anno in Ciociaria, la strada intrapresa dal giocatore può essere quella giusta per far decollare la sua carriera e cominciare a togliersi le prime grandi soddisfazioni: "Io penso che per lui questo sia il passaggio giusto - ha detto il tecnico a Radio Sportiva - lui ha approcciato alla Serie A in una piazza come Frosinone che lottava per la salvezza e ora andrà in una squadra importante come pubblico e come storia calcistica come il Genoa, dove c'è uno stadio che sa mettere le giuste pressioni ai giocatori. Ci sono secondo me i tempi giusti per il ragazzo per fare in modo di poter in futuro raggiungere piazze ancora più grandi ed ambiziose".