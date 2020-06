Edgar Barreto spiega l'addio alla Sampdoria: "Sicurezza a rischio per calciatori e famiglie. Io ho deciso di fermarmi. Ho rescisso il contratto, non c'erano le condizioni per continuare. Poi l'epidemia ha fatto il resto, si doveva bloccare tutto. A Genova lascio un pezzo di cuore", riporta Il Secolo XIX​.