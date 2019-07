Paulo Vitor Barreto, attaccante ex Bari e Torino, è un nuovo giocatore del Gozzano, che gli dà fiducia dopo 4 anni di inattività: "Il Monopoli mi ha cercato 5 mesi fa, ci eravamo accordati poi non si sono più fatti sentire. Successivamente sono riapparsi, mi hanno chiesto di raggiungerli in ritiro e ho detto sì. Ma nel frattempo mi è arrivata la proposta del Gozzano e, considerando che è molto più vicino a casa, ho preferito venire qui. Rivedere il Barreto di una volta? Dipende dal fisico, io sono sempre stato un attaccane che puntava sulla velocità. Per ritrovare la condizione ci vorrà un po’ di tempo, anche perché non posso forzare troppo" le sue parole a la Gazzetta dello Sport.