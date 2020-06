Edgarsaluta la, dopo tanti anni e tante partite. Il centrocampista paraguaiano ha spiegato così la sua scelta, molto sofferta e travagliata: "il Covid poi ha fatto un casino... la priorità per me è dare tranquillità alla mia famiglia... tanti dettagli, grandi o piccoli, che mi hanno portato a prendere questa scelta. Mi è dispiaciuto tantissimo chiudere così, diciamo che ho anticipato i tempi di un mesetto. Senza questo maledetto virus sarei arrivato regolarmente alla fine del mio contratto" ha detto a Il Secolo XIX.Barreto però non appende le scarpe al chiodo: "e togliermi qualche altra soddisfazione. Se qualcuno pensa che io abbia rescisso perché non sto bene fisicamente, sbaglia. Dal ritiro di Ponte di Legno a oggi mi sono sempre allenato regolarmente, sono sempre stato convocato, poi chiaramente. Ma non ho mai perso la mia positività nei confronti del gruppo e non sono uno di quelli che rompe le scatole se non scende in campo. Chi mi conosce lo sa bene. Chiaramente ogni calciatore vuole essere un titolare, ma che giocassi o meno, l'atteggiamento e l'impegno in settimana sono stati sempre gli stessi., abbiamo costruito tanti legami, tante amicizie. Ci piacerebbe restare a vivere qui. Magari spunta qualcosa vicino. Aspetto e nel frattempo mi tengo allenato"."Con mia moglie Rocio abbiamo condiviso la scelta. Il figlio più grande, Matìas, è quello che ha capito, Iker e Oliver sono troppo piccoli" ha aggiunto poi l'ex Palermo. ", anche del Mondiale con il Paraguay. Ho capito, si vede che loro vogliono ancora vedermi giocare e sarà così".Genova resterà per sempre nei ricordi del calciatore: ". Pensavo di avere trovato la squadra e la città che sentivo perfetti per l'anima mia e della mia famiglia. Non dimenticherò i tifosi. Il primo anno è stato difficile, la squadra aveva reso sotto le aspettative, me compreso. Poi con Giampaolo ci siamo ripresi. Prima si parlava di leader silenziosi. Nella Samp ce ne sono tantissimi, i fisioterapisti, i magazzinieri, chi lavora in lavanderia... è un gruppo splendido." conclude.