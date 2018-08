L'Inter sogna Modric, ma continua a muoversi sul mercato dei centrocampisti. L'ex juventino Vidal del Bayern è ormai destinato al Barcellona, così i nerazzurri stanno battendo altre piste.



NOME NUOVO - Secondo il Corriere della Sera, spunta la candidatura di Wilmar Barrios. Si tratta di un nazionale colombiano classe 1993, che gioca in Argentina con il Boca Juniors, con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2021. Dopo il Mondiale giocato in Russia, su di lui hanno messo gli occhi diversi club inglesi: Chelsea, Everton e Tottenham. Alcuni addetti ai lavori lo descrivono come il "Kanté colombiano".