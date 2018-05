Milinkovic come esempio. Non solo per i centrocampisti. Musa Barrow è esploso nel finale di stagione, con la maglia dell'Atalanta, ha attirato le attenzioni di addetti ai lavori e uomini di mercato. Ai microfoni di Repubblica ha raccontato il suo incontro con Sergej Milinkovic Savic: “Con la Lazio mi sono voltato, c’era Milinkovic-Savic e ho pensato: ‘Lui vorrà fare qualcosa per il suo nome, ma anche io devo fare qualcosa per il mio se voglio essere alla sua altezza’”.