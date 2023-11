Le ultime due stagioni disono state letteralmente da sogno, da incorniciare con un progresso che, inevitabilmente, neanche il giovane terzino delsi poteva aspettare. Oggi è in pianta stabile a disposizione die la sua crescita gli ha consentito di inserirsi nel giro delle nazionali Under dell'Italia. Oggi è un punto di forza dell'Italia Under 19 e Calciomercato.com lo ha intervisto per raccontare il percorso della Nazionale che deve difendere il titolo di Campione d'Europa conquistato a giugno, ma anche per svelare qualche curiosità sulla sua giovanissima carriera."La partita è stata sicuramente alla portata, sulla carta era sicuramente fra le più abbordabili. Il mister ci ha chiesto di fare una grande prestazione e tanti gol perché nelle qualificazione è importante la differenza reti. Il nostro lavoro l'abbiamo fatto. La partita è stata bella e divertente, che penso sia quello che più conta in un campo da calcio, divertirsi"."Non credo sia cambiato molto. Corradi ci chiede di essere spensierati in campo e quindi di divertirci. Poi chiaramente ci sono le qualità dei singoli che incidono molto e noi onestamente quest'anno abbiamo una squadra con tantiisma qualità. Anche le cosiddette riserve possono essere considerate titolari"."Certo, la pressione si sente perché è stato un risultato importantissimo. Però noi abbiamo la qualità e la testa per farcela. Lavoreremo come abbiamo fatto finora e come stiamo facendo in questi giorni con Corradi. Il primo pensiero è quello di ripeterci e secondo me abbiamo tutto per farcela. È il nostro obiettivo"."L'Azzurro e l'Italia sono tutto. Chiaramente rappresentano il mio paese ed è un onore indossare questa maglia. Il rispetto di questa maglia viene prima di tutto. Di fatto sudo ogni giorno in campo per questi momenti"."In realtà da piccolino all'Atalanta ho iniziato facendo la punta, poi al Milan ho fatto l'esterno. In carriera però ho ricoperto tanti ruoli. Ho fatto la mezzala e all'occorrenza il difensore centrale. Oggi se posso scegliere preferisco giocare in una difesa a 4 come terzino puro, ma sono duttile e posso fare tranquillamente anche il braccetto di sinistra in una linea a 3"."Devo dire che sicuramente Theo è il mio punto di riferimento. Prendo lui perché è davanti a me in questo momento e da lui posso imparare tanto. Oggi mi posso ritenere abbastanza fortunato a lavorare accanto a lui. Il rapporto? Dire molto bello"."Quando il mister mi ha chiamato per comunicarmi che avrei preso parte alla tournée due anni fa e che sarei stato aggregato alla prima squadra quest'anno è stato tutto inaspettato e sinceramente tutto molto veloce. All'inizio i primi giorni mi tremavano le gambe, poi però ho capito che è quello per cui stavo lavorando da sempre e quindi sono entrato in campo e ho dato il massimo. Pioli è una persona molto seria, che non punta mai il dito ma prova a spiegarti. Ho la fortuna che è un maestro dato che è stato un difensore e mi sta dando tantissimi consigli su come difendere"."Ti dico che già il fatto dell'essere aggregato alla prima squadra non era aspettato, pensare che da lì mi sono trovato ad esordire... È stata un'emozione unica, San Siro... Sciuramente è stato tutto inaspettato, ma è ciò che voglio fare nella vita perciò l'emozione passa"."No va detto che prima del Milan sono stato due anni all'Atalanta, semplicemente quando c'è stata la possibilità di scegliere ho fatto una scelta mia, di principio perché mi sono trovato meglio dopo il provino svolto al Milan. Il tifo di mio papà non c'entrava"."Direi che il mio sogno più grande ora è alzare un trofeo con il Milan. Direi che voglio provare a vincere scudetto e Champions. Con l'Italia il sogno è trovare la convocazione con la Nazionale maggiore"."Noi ragazzi siamo accanto alla squadra di Spalletti, sentiamo anche noi la tensione del momento perché il sogno di giocare l'Europeo è lo stesso per tutti noi, prima da italiani e poi da calciatori, ma ce la faremo"."Oltre al calcio direi che mi piace ogni tanto fare qualche scambio a basket oppure a ping pong. Poi ovviamente c'è la play con gli amici, ma in ritiro non l'abbiamo portata. Non è un divieto di Corradi, ci tengo, semplicemente ci stiamo concentrando sull'obiettivo"."Sinceramente non mi sento ancora un leader perché alla fine sono entrato in Nazionale non da tanto. Certo quello che sto apprendendo al Milan, l'esperienza internazionale, la Serie A, potrebbero aiutarmi a diventarlo in fretta"."Sicuramente l'esordio di cui parlavamo prima. Però mi piace tornare a un passo indietro. Il momento più emozionante è stata la prima chiamata che ho ricevuto per il ritiro in prima squadra. Però calma, non sono ancora arrivato dove vorrei arrivare"."Sicuramente mi trovo molto bene con Zeroli che è il mio compagno di squadra al Milan. Poi c'è Ripani che è un personaggio unico"."Sì, Rodrygo l'ho conosciuto in tournée americana grazia al mio procuratore che ci ha presentati. A fine partita ci siamo scambiata la maglia e ci siamo detti due battute. La speranza un giorno è di affrontarlo in campo, vorrebbe dire che sono arrivato al top".