quest'estate per finanziare il mercato in entrata che ha rinforzato la squadra di Pioli, partita a razzo in campionato con tre vittorie nelle prime tre giornate di Serie A. Come già faceva Mancini, il nuovo ct haRestando in tema di terzini,. Quest'ultima selezione è allenata da Bernardo Corradi, che ha chiamato i due giovani talenti rossoneri per le amichevoli con Irlanda del Nord (giovedì 7 settembre) e Olanda (lunedì 11 settembre).Magni gioca a destra e ha un anno in meno (classe 2006). Sarà compito del nuovo responsabile del settore giovanile del Milan,