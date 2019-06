Con il Giro d’Italia va in archivio la parte iniziale della stagione ciclistica. Un periodo fatto di brevi gare a tappe e classiche in vista della prima corsa di tre settimane dell’anno. Solitamente, in questa fase del calendario delle due ruote,dava il meglio di sé. Vincitore di due Liegi-Bastogne-Liegi, due Giri di Lombardia, un Giro delle Fiandre ed un’Amstel Gold Race, l’ex corridore toscano è anche un grande appassionato di calcio. Con una preferenza nitida: la, squadra di cui si è innamorato fin dall’infanzia e che ora segue persino all’Allianz Stadium.“Da tifoso e sportivo sono soddisfatto. C’è il fattore Champions di cui tenere conto ed indubbiamente è stata una delusione non aver vinto. Ma la Coppa non deve diventare un’ossessione: siamo sempre stati tra le migliori d’Europa. Prima o poi arriverà il momento della Juve, credo sia solo questione di tempo. Dopo un filotto simile in campionato, non ci possono essere delusioni. È chiaro che vogliamo vincere la Champions, ma non va dimenticato il resto”.