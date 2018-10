"Neymar non tornerà al Barcellona. Non tornerà e non è assolutamente previsto che questo possa accadere". Con queste dichiarazioni, rese alla trasmissione "El Matì de Catalunya Radio", il numero del club blaugrana Josep Bartomeu ha provato a smentire i rumors diffusisi nelle ultime ore circa la forte volontà dell'attaccante brasiliano di lasciare dopo soltanto due stagioni il Paris Saint Germain per fare ritorno nella squadra spagnola. Un'ipotesi che sarebbe stata accolto molto favorevolmente anche dai suoi vecchi compagni di squadra, secondo la ricostruzione fornita da Mundo Deportivo.