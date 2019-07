Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, ha parlato in un'intervista a Reuters: “Penso che il nostro obbligo sia di lavorare nell'era post-Messi. Ci stiamo già pensando perché stiamo portando nuovi giocatori. Come presidente spero che Leo sia ancora con noi per molti anni, ma dobbiamo pensare a questo cambiamento per quando deciderà di smettere di giocare”. Un messaggio che alimenta le voci su Neymar.