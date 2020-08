Il presidente del Barcellonaper analizzare il grave momento di crisi dei blaugrana dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco e i susseguenti esoneri dell'allenatore Quique Setién e del responsabile dell'area tecnica Eric Abidal."Abbiamo fatto di tutto in questi giorni, sono preoccupato per l'attuale situazione e sto pensando a tutte le soluzioni possibili per ribaltare la crisi sportiva che stiamo attraversando.", ha dichiarato Bartomeu in apertura.Sulla necessità di cambiamento: "Abbiamo parlato molto in questi giorni,. Dopo quanto è avvenuto in Champions,Stiamo vivendo una situazione eccezionale a causa della pandemia, che ha avuto un impatto economico significativo sulla stagione andata in archivio e su quella che verrà".Sul prossimo annuncio di: "Se non succede nulla di imprevisto,. Confermo che avemmo un contatto con lui anche lo scorso gennaio per la sostituzione di Valverde, ma in quel frangente ci fece presente che aveva la responsabilità di guidare l'Olanda all'Europeo. E' sempre stato la nostra prima scelta e ora, con lo slittamento della competizione e le incertezze legate alla pandemia, è a disposizione del Barcellona".Sui pezzi da 90 in uscita: "Non voglio parlare male di nessuno, anzi ho solo parole di stima per questa squadra ma, dopo 12 anni di trofei senza sosta,. Sarà una rivoluzione tanto profonda quanto sarà necessario affinché il nuovo progetto abbia successo: è un obiettivo e anche una necessità"., sogno proibito dell'Inter: ". Ha un contratto fino al 2021, lo sappiamo tutti; parlo spesso con lui e con suo padrte e sono a conoscenza che c'è un progetto, che arriverà un nuovo allenatore che conta su di lui".Sull'interesse per l'interista: ". Il Barcellona ha assolutamente soldi da investire, piuttosto dobbiamo abbassare il monte stipendi; l'emergenza Covid ha avuto un impatto pesante sui conti di questa stagione e andrà anche peggio in vista della prossima".. Ci sono anche Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembelé e Griezmann.. Ho parlato con suo padre e con altri agenti, comprendiamo come si possano sentire, ma è ora è passato tutto e dobbiamo continuare.e sta creando un'era, l'era Messi, dentro la quale si muovono altri giocatori".