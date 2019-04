Il Barcellona è pronto a blindare nuovamente Leo Messi. Ad annunciarlo è stato il presidente Josep Maria Bartomeu, in un'intervista a Espn: "Vogliamo che Leo abbia una carriera lunghissima e continui a farci divertire. È riuscito ad abbattere i confini, tutti lo ammirano e lo applaudono anche i tifosi rivali. Vorremmo rinnovare il suo contratto, lui è ancora giovane e ha altri due anni, ma continua a migliorare e credo che abbia davanti a sé ancora una lunga carriera. Nei prossimi mesi ci siederemo intorno a un tavolo e inizieremo a parlare del suo futuro".



MESSI FOREVER - "Messi è un uomo legato a un solo club. Il suo rapporto col Barça va oltre quello che fa in campo e durerà per sempre. Io uso l'esempio di Pelé, che è sempre stato al Santos. Noi vogliamo che messi sia per sempre al Barcellona, sia che giochi o abbia altri ruoli".