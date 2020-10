"Abbiamo accettato di entrare in una Superlega europea di club. Questa decisione dovrà essere ratificata dalla prossima assemblea". (Anche) così ha parlato ieri Josep Maria Bartomeu nella conferenza stampa in cui ha annunciato le sue dimissioni da presidente del Barcellona.



LA RISPOSTA DELL'UEFA - Nei giorni in cui torna in auge l'idea della Superlega, dunque, ecco che la Uefa smorza subito l'ipotesi. Lo fa con dichiarazioni ufficiali all'AFP, in cui conferma la "forte opposizione" a quest'idea. "La UEFA ha chiaramente indicato in diverse occasioni che è fortemente contraria alla Super League. I principi di solidarietà, promozione, retrocessione e campionati aperti non sono negoziabili. Questo è ciò che sta dietro al calcio europeo e rende la Champions League la migliore competizione sportiva del mondo. Una superlega di 10, 12 o anche 24 squadre diventerebbe inevitabilmente noiosa".