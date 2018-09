Premiato al 'Memorial Scirea' per la Carriera Esemplare, il difensore della Juventus Andrea Barzagli ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Scirea è un simbolo della Juventus e dell'Italia, esempio di correttezza e fantastico in campo e fuori. E' un piacere e un onore ricevere il premio".



MOMENTO JUVE - "Siamo i favoriti per quello che abbiamo vinto negli anni passati, poi bisogna dimostrare di essere i più forti e ora comincia il mese di ferro con l'inizio della Champions League".



CRISTIANO RONALDO - "Il fatto che non abbia segnato è la cosa che ci preoccupa di meno, del resto ha sempre dimostrato in carriera di saperne fare tantissimi. Per me è un piacere allenarmi con lui, giocatore di grande professionalità e persona che trasmette energia e voglia di lavorare".



JUVE SOLA AL COMANDO - "Siamo partiti nel modo giusto, ci sono stati anni in cui non l'abbiamo fatto: ora invece sì e speriamo di continuare così".



ROSA PIU' FORTE - "Sulla carta mi sembra la più forte degli ultimi anni, ma contano i risultati e tireremo le somme alla fine".



RONALDO IN ALLENAMENTO - "Cosa mi è rimasto impresso? La sua cattiveria in allenamento, anche nel fare gol: non vuole mai perdere e questo la dice lunga sul suo carattere".



CHAMPIONS - "E' l'anno giusto? Ce lo auguriamo, ci stiamo lavorando. Abbiamo disputato due finali negli ultimi anni, ci siamo rafforzati prendendo un giocatore che sa come si vincono le finali. La Champions però non è una competizione semplice, va a momenti e noi dobbiamo essere bravi a coglierli".



ULTIMA STAGIONE - "Non lo so, ho affrontato questa stagione come le altre, con molta voglia di mettermi a disposizione. Vediamo nel corso dell'anno, devo valutare di anno in anno come sto a livello fisico e mentale".