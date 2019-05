Andrea Barzagli svela i piani per il futuro. Il campione del Mondo del 2006 aspetta solo la sua ultima partita da calciatore prima di inziaire una nuova vita: "Allenatore? È una cosa a cui ho pensato - confida a La Gazzetta dello Sport -. Seguirò il corso a Coverciano, voglio vedere se questo mondo mi appassiona. Quando fai il calciatore sei come una piccola azienda e pensi solo a te stesso, gira tutto intorno a te, decidi tu. Da allenatore devi iniziare a pensare a 360 gradi. Non è soltanto il problema di chi far giocare ma anche avere rapporti con il giocatore, con lo staff, con il medico, con la stampa, la società. È una cosa diversa. Mi affascina e spero di essere giusto per un lavoro così".