Andrea Barzagli, ex difensore della Juve, parla a Dazn del momento in casa bianconera: "​La Juventus ha ritrovato sicurezza e solidità e segnato qualche gol in più nelle ultime gare, poi vincere aiuta a vincere. La Juventus sta andando forte, anche se non convince ancora al massimo. Ma quando trovi 3 punti e solidità di squadra va tutto meglio, anche se oggi col Milan sarà una prova difficilissima".