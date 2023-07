L'ex difensore fra le altre della Juve e della Nazionale, Andrea Barzagli, ha parlato a La Domenica Sportiva sulla Rai delle mosse del Milan



MORATA E TONALI - "Morata è un attaccante funzionale, internazionale ed esperto: sarebbe una garanzia per il Milan. Non sono sorpreso nemmeno di Tonali al Newcastle: è un affare per tutti"



MALDINI - "Per quanto successo a Maldini ci sono rimasto male. È vero che il calcio sta cambiando e le proprietà straniere investono molto con logiche meno sentimentali delle nostre., ma dovrebbero studiare e conoscere anche la cultura del nostro calcio. E rinunciare a Maldini, per la sua figura, la persona che è e il lavoro svolto da dirigente, è pazzesco".