Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore, Andrea Barzagli, ha espresso la propria opinione in merito alla rosa che Marotta e Ausilio hanno messo a disposizione di Simone Inzaghi.



“Pavard è un bel jolly, poi Frattesi. E soprattutto sugli esterni si è rinforzata: Cuadrado e Carlos Augusto come alternative o armi da sfruttare in corsa sono un bel lusso. L'unico punto interrogativo è l'attacco: bisogna vedere se i nuovi determineranno come Dzeko e Lukaku”.