Andrea Barzagli a Coverciano, tra ritiro e patentino da allenatore di base. Intercettato da Tuttosport ha detto: "Era arrivato il momento giusto di smettere e così ho fatto. Fortuna me ne sono accorto in tempo, continuare a vivacchiare non sarebbe stata cosa per me, avrei solo rischiato di fare figuracce e allora meglio farsi da parte in tempo. E zero ripensamenti. Ho sentito De Rossi, lui vuole continuare e da persona saggia qual è sa cosa è meglio fare".