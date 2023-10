Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha parlato del caso scommesse ai microfoni di SportMediaset: “Non colpevolizziamoli troppo, possiamo sbagliare tutti. Forse non si rendono ancora conto della responsabilità e l’importanza che mediaticamente hanno, la vivono con leggerezza. In queste situazioni ci vuole calma, vediamo che accadrà. Non conosciamo personalmente questi ragazzi. Non per forza deve essere una carenza educativa, però purtroppo ci sono delle situazioni in cui un professionista di tale fama non può sbagliare”.