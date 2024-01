Barzagli: 'Tutti vogliono Del Piero alla Juve. Yildiz? Ha talento, ma piano con i paragoni...'

"Io sono sempre dell'idea che è sempre bello avere dei giocatori che sono stati bandiere e icone all'interno del club". Andrea Barzagli, intervistato da, commenta così la possibilità di un ritorno di Alessandro Del Piero, in una nuova veste, alla Juventus: "Allo stesso tempo credo ci sia un percorso da fare e non è tutto scontato. Tutti vogliono Del Piero nel club: è normale, ma se facesse il suo processo di crescita. Che sia un simbolo del club lo noto quando vado all'estero: Juventus e Del Piero. Ci starebbe bene, ma c'è un percorso da fare".



Yildiz come Del Piero?

"Andrei piano con i paragoni, una cosa è certa, ha talento e a quell'età vedere certi gol di fa sorridere. Speriamo che cresca, ha un allenatore che sa come si gestisce bene un calciatore giovane e bravo, perché Allegri sa come toglierti la pressione. Mi ricordo quando arrivò Dybala, pagato 30 milioni dal Palermo, i primi due mesi non giocava. C'era talmente tanta pressione... e poi per fortuna è entrato, perché iniziò a segnare".