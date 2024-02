Baselli e Kone, rischio lungo stop: il Como può tornare sul mercato degli svincolati

Il Como può tornare sul mercato, quello degli svincolati. La notizia rimbalza dalle sponde del lago e deriva dalle novità poco rassicuranti che arrivano dall'infermeria dei lariani.



La formazione del duo Osian Roberts-Cesc Fabregas si avvicina alla sfida con il Parma capolista, 26esima giornata di Serie B in programma sabato alle 16.15, ma il centrocampo sarà rimaneggiato e quasi certamente non saranno a disposizione Ben Lhassine Kone e Daniele Baselli.



KONE - Come riferisce La Provincia di Como infatti, per Kone c'è un problema al ginocchio: si prospetta un lungo stop, probabilmente anche con intervento chirurgico e se le indicazioni fossero confermate la sua stagione si chiuderà in anticipo.



BASELLI - Kone, nel corso della partita con il Palermo, era entrato al posto di Baselli, infortunatosi al 19' durante una corsa. Si era toccato il flessore della gamba destra, si attendono gli esami strumentali: la speranza è che si tratti di uno stiramento, ma si teme uno strappo che possa prolungare i tempi di stop.



SVINCOLATI - Per questo motivo, si legge, non è da escludere che il Como possa decidere di ricorrere al mercato degli svincolati.