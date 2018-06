Per Daniele Baselli questa sarà un'estate molto calda. Dopo aver esordito lo scorso lunedì con la maglia dell'Italia nell'amichevole contro l'Olanda, il centrocampista del Torino ha ora iniziato le proprie vacanze: a essere al lavoro è invece il suo procuratore, Giuseppe Riso, considerato che il mediano è nel mirino di Milan e Lazio.



Il tecnico granata Walter Mazzarri non vuole però perdere Baselli e, per questo, le richieste economiche del presidente Urbano Cairo per il cartellino del centrocampista difficilmente si abbasseranno: 20 milioni di euro è prezzo fissato dal massimo dirigente del Torino.