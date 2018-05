Dal punto di vista personale Daniele Baselli un weekend migliore di quello appena trascorso non poteva neanche immaginarlo: sabato è arrivata la prima convocazione in Nazionale per degli impegni ufficiali (in precedenza era stato chiamato solamente per gli stage), domenica ha messo a segno il gol che ha permesso al suo Torino di espugnare il campo del Genoa trentasette anni dopo l'ultima volta. Dopo gli impegni con la nuova Italia di Roberto Mancini il centrocampista granata potrà finalmente partire per le vacanze, e poi? Poi il suo futuro è ancora tutto da definire.



IL TORO CHIEDE 20 MILIONI - “Ho un contratto ancora lungo con il Torino, devo tanto a questa squadra. Resterò, a meno che non succedano cose eclatanti quest'estate...” ha dichiarato proprio Baselli dopo la vittoria sul Genoa. Proprio quelle “cose eclatanti” a cui il centrocampista ha fatto riferimento, che al momento si potrebbero tradurre con le offerte che dovrebbero arrivare da parte delle tre squadre che hanno mostrato interesse nei suoi confronti, Milan, Lazio e Roma, potrebbero cambiare il futuro del numero 8 granata. Vero che Baselli lo scorso luglio ha rinnovato il proprio contratto fino al 2022 con il Toro (l'ingaggio è di circa 1,3 milioni euro a stagione più bonus), altrettanto vero è che il calciomercato negli anni ha insegnato che quei preziosi fogli di carta firmata possono essere velocemente cancellati. Serve però l'offerta giusta: il Torino chiede 20 milioni per cedere il cartellino del centrocampista e difficilmente il presidente Urbano Cairo farà sconti.



INCONTRI CON MILAN E LAZIO - Baselli è uno dei giocatori su cui Mazzarri vorrebbe poter contare anche nella prossima stagione e per questo il patron granata non sembra intenzionato ad abbassare le proprie richieste, soprattutto ora che anche il neo ct Mancini si è accorto delle qualità del centrocampista. Il procuratore del numero 8 granata, Giuseppe Riso, ha di recente incontrato i dirigenti di Lazio e Milan e, ora che il campionato si è concluso, le trattative riguardanti il centrocampista potrebbero farsi più serrate. Per Baselli è già iniziata un'estate molto calda.