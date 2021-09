Nel secondo tempo di Venezia-Torino, Daniele Baselli ha fatto il suo debutto stagionale con la maglia granata. Il centrocampista ha così commentato la partita ai microfoni di Torino Channel.



"Mi mancava molto il campo, ho lavorato tanto per questa opportunità e speravo arrivasse un risultato migliore però per come si era messa la partita ci è andata bene, un punto qui non è facile portarlo a casa. Il Venezia è una squadra che sa giocare e lo ha dimostrato stasera, noi dal punto di vista del gioco abbiamo fatto una grande partita poi loro hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto".



Poi su Juric: "Il mister ci tiene tutti sull'attenti e oggi era quasi inaspettata però mi ha dato l'opportunità e questo dimostra quanto il mister tenga a tutta la rosa. C'è da sudare e poi bisogna fare in campo cosa ci chiede lui. Vedo un bel Toro, remiamo tutti dalla stessa parte e vogliamo fare un campionato migliore rispetto agli ultimi due che abbiamo fatto che erano davvero brutti. Con l'impronta del mister stiamo dimostrando che possiamo fare ben quest'anno".



Infine sul derby: "Non cambia niente avere gli stessi punti della Juventus, prepareremo la partita come abbiamo fatto queste qua e sappiamo che ci sarà da lottare fino alla fine con la spada tra i denti".