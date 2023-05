Serve un'impresa alla Fiorentina di Vincenzo Italiano per ribaltare la sconfitta per 1-2 una settimana fa per mano del Basilea. Un avversario che rappresenta un vero e proprio tabù per i viola, che mai hanno battuto gli svizzeri negli altri due precedenti in Europa (un altro ko interno e un 2-2 in trasferta nell'Europa League 2015/2016) e che soprattutto da quasi 35 anni non sono mai riusciti a passare un turno ad eliminazione diretta dopo il k.o. nella prima delle due sfide. L’ultima impresa risale alla Coppa Uefa 1989/90, con la qualificazione arrivata ai rigori contro l’Atletico Madrid dopo la sconfitta in Spagna di misura e l’1-0 del ritorno al “Franchi”.