Quello di Sebastiano Esposito al Basilea è un caso rientrato secondo quanto racconta Blick. L'attaccante di proprietà dell'Inter si era rifiutato di scendere in campo nella gara di Conference League contro il Qarabag, e per punizione l'allenatore Rahmen l'aveva escluso dalla lista dei convocati nell'ultima partita di campionato. L'attaccante classe 2002 però ha poi chiesto scusa al tecnico e ai compagni, e potrebbe essere reintegrato in squadra già per la partita contro lo Young Boys.