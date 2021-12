. Io ci sono stati tre anni fa; purtroppo non ho molto tempo, ma mi piacerebbe andarci più spesso"."E' stata una grande emozione, non me l'aspettavo. Si sono riuniti tutti in un bar per vedere la partita. Ero il primo giocatore di Volturara a giocare in Champions, dopo la partita mi hanno chiamato tutti per complimentarsi"."Sicuramente, ormai ho giocato più di 150 partite con il club. Spesso aiuto i nuovi e i giovani a inserirsi in squadra, anche se mi reputo un leader silenzioso; questione di carattere"."All'inizio ha avuto qualche difficoltà, ma venendo da un top club come l'Inter credo sia normale. Adesso è infortunato, ma si è ambientato bene. Abbiamo un bel rapporto e ci frequentiamo anche fuori dal campo, ogni tanto andiamo a cena fuori con le rispettive compagne"."Io gli faccio domande per capire il livello della Serie A, mi ha raccontato che gli allenamenti di Conte erano pesantissimi"."Seba, senza dubbio. Se consideriamo che è un 2002, Esposito è fortissimo. Anche se, spesso, mi racconta della mentalità che c'è in Italia, dove spesso un ragazzo di 23 anni viene considerato ancora un giovane"."Sì, ho fatto il gol del 2-0 nella gara poi vinta 3-1. Faceva freddissimo e nevicava talmente tanto che non si vedeva il pallone"."A Katia, la mia ragazza. Ogni gol che faccio è per lei, sempre con la stessa dedica. Quando vedeva altri giocatori esultare col gesto del cuore me lo evidenziava sempre, così mi ha fatto capire che le avrebbe fatto piacere e anch'io ho inizato a festeggiare in questo modo"."Era una gara decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions, l'abbiamo vinta all'ultimo minuto. Dopo la partita ho ricevuto tantissime telefonate dall'Italia, anche da parenti che non avevo mai visto. E' stato incredibile, quella notte sono rimasto sveglio fino alle cinque di mattina"."Darmian: lui attaccava e io difendevo. Mi pare che abbiamo totalizzato appena il 20% di possesso palla, ma per fortuna abbiamo retto"."Rashford. E' velocissimo nei movimenti e potente; fa gol e assist, tira con il destro e col sinistro. Può fare qualsiasi cosa"."No, ma spesso le prendo per mio fratello. Mi chiede sempre di prendere maglie di giocatori giovani che secondo me possono esplodere, così qualche anno fa gli portai proprio la 19 dello United di Rashford"."Pazzesca. Non me l'aspettavo perché di solito viene convocato chi gioca in Italia, ma un giorno il ct mi chiamò dicendomi che mi meritavo la chiamata. E' stato un sogno. Era una Nazionale fortissima, con Chiesa, Calabria, Mancini, Locatelli, ogni tanto Pellegrini..."."No no, quella non si tocca. Ce l'ho attaccata a casa e lì rimane"."E' capitato di avere qualche contatto con un club, ma preferisco non fare il nome perché ora che sono in scadenza di contratto a giugno potrebbero rifarsi sotto"."Molto, è quello che vorrei. Non importa in quale squadra, mi basterebbe giocare con continuità"."Guardo ogni partita. La squadra che mi piace di più è il Milan, anche se penso che l'Inter rivincerà lo scudetto. Da qualche anno però ho notato che le big stanno facendo più fatica con le squadre considerate piccole"."Paulo Dybala. Per me è un fenomeno, lo dico da sempre. Lo seguo dai tempi del Palermo"."Vlahovic è fortissimo, ma penso che Arthur possa essere il sostituto giusto. Segna tantissimo, e a suon di gol si è meritato questo status. Tra l'altro mi ha già chiesto qualche informazione sulla Serie A...".