Veleni anche nel basket italiano. Durante la sfida al vertice del nostro campionato tra Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano, è stato esposto uno striscione shock contro l’allenatore della squadra ospite, Ettore Messina, ex bolognese e ora alla guida dei rivali. “Nessuna pace tra lupo e agnello", Iliade libro 22. Questo quanto recitava, un chiaro riferimento alla ‘morte di Ettore’ nel suddetto poema epico che racconta della guerra di Troia.



Più volte Messina è stato bersagliato dai suoi vecchi tifosi. Ma ora si è andati oltre ai soliti cori con difatti minacce velate. Con una nota, la Fip ha comunicato l’apertura da parte della procura federale di un fascicolo “per appurare le responsabilità di un messaggio di una gravità inaudita, un messaggio di violenza che non può e non deve trovare albergo nei nostri palasport, nel nostro movimento sportivo”.



Lo striscione è stato esposto e poi ritirato in pochi secondi dal Gruppo Vecchio Stile. Il Giudice Sportivo non aveva sanzionato la tifoseria bolognese, ora l'apertura del fascicolo potrà essere il primo passo di un’eventuale indagine.