la proposta arriva direttamente dalla vivavoce diinfettivologo dell'ospedale San Martino di Genova.Il noto medico, nel corso di una lunga intervista comparsa questa mattina sulle colonne di Tuttosport, non si limita a lanciare l'idea di somministrare il vaccino anti-coronavirus ai professionisti del pallone ma spiega anche come agire nel dettaglio: "Chi ha già passato il Covid può farsi soloTra parentesi basta criticare Astrazeneca, è un vaccino che va bene per tutti come attestano le evidenze scientifiche arrivate dalla Scozia e non solo".Secondo Bassetti una misura del genere porterebbe ad almeno tre benefici: "che poi possono avere ripercussioni con il mondo che circonda ogni calciatore.con il rischio di rinvio di partite o peggio. Ricordiamoci che il calcio è un’industria che produce enormi fatturati e quindi l’economia del Paese se ne gioverebbe., cioè coloro che hanno dubbi sul vaccinarsi o meno, con un esempio dato da chi ha un grande potere comunicativo e una profonda influenza su uno sterminato numero di persone. Faccio un esempio: se si vaccinasse Cristiano Ronaldo un campione assoluto e amatissimo, chissà quanti tifosi seguirebbero l’esempio…"Per far sì che la proposta del professore ligure diventi realtà servirebbe tuttavia un requisito fondamentale che ad oggi manca:Passando a questioni prettamente agonistiche, Bassetti ha poi parlato anche della sua fede mai nascosta per il Genoa, atteso domani dal: "Visto il terribile avvio non pensavo di arrivare a questa stracittadina con il Genoa in una posizione di classifica tranquilla. Ora i rossoblù sono una squadra che pratica un bel calcio, con un allenatore che qui sa lavorare bene e con la prospettiva di un finale di stagione senza patemi. Anche la Sampdoria è in una posizione di classifica rassicurante e quindiPeccato che per la quarta volta consecutiva si disputerà a porte chiuse: