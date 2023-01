Al Milan basta poco, anzi, pochissimo, per subire gol e complicare sul nascere la partita. È quando scrive la Gazzetta dello Sport fornendo alcuni dati relativi alle ultime prestazioni dei rossoneri.



“Il Milan di oggi colpisce per la regolarità sconcertante con cui finisce sott’acqua - tra Lecce, Riad e Roma gli 0-2 dopo il primo tempo si sono messi in fila – e per i tempi di cottura davanti a Tatarusanu: l’autogol di Hernandez al Via del Mare è arrivato al 3’, il gol di Dimarco in Supercoppa al 10’ e quello di Milinkovic ieri al 5’. Il conto delle reti incassate sale a 13 nelle prime 6 partite del 2023, quello dei successi si fa presto: dopo il 2-1 di Salerno, il buio. Siamo a cinque partite di fila senza vittorie: mai un digiuno così lungo con Pioli”.