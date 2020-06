Ieri, con il Torino, il Ninja non doveva neanche giocare. Poi ha deciso che sì, era pronto per rientrare in campo dopo il problema al polpaccio: “Due giorni fa mi sono messo da solo in gruppo perché mi sentivo pronto - ha detto al termine della gara - Un po' mi gestisco”., ha avuto le chiavi da Zenga in persona.I risultati sono eclatanti: 21 presenze in stagione con 6 gol e 5 assist. Ma i numeri raccontano solo in parte l’impatto devastante del belga:. Poi il feeling con il gol, mai scemato: quando il Ninja tira, che sia di potenza o precisione, fa sempre paura. Insomma,Fuori dal campo Radja non segue lo stile di vita di Cristiano Ronaldo, per citare il vertice della piramide. Questo è assodato, ma in campo il contributo del belga è sempre di altissimo livello.. L’Inter la scorsa estate ha fatto una scelta, cedendo l’ex Roma e Icardi: voglia di voltare pagina, di dimenticare le follie della pazza Inter.Il punto è questo: nelle ultime partite, complici i continui malanni di Sensi, spesso l’Inter si è dovuta affidare a riserve (Gagliardini) o giovani non pronti (vedi Agoumé). E in ogni caso, anche con la rosa al completo, una mezzala con le caratteristiche di Nainggolan non c’è.