. Anche una sconfitta non sarebbe stata uno scandalo per una squadra che non può sempre vincere. Ma mentre la sconfitta con lo United in casa e l’1-1 col Genoa alla fine risultarono immeritati, con l’Atalanta il pareggio ha il classico sapore d’una “quasi vittoria”.Succede quando una squadra in 10 è capace di reagire, acciuffare il pareggio e rischiare addirittura di vincere.Non si capisce l’insistenza sunon si capisce il rischio di affidare il centrocampo ad un giocatore quasi convalescente come