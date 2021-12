Buone notizie per Simone Inzaghi. Alessandro Bastoni corre verso il recupero, Stefan de Vrij non è lontano dal rientro. Sabato alle 18 all'Olimpico per l'Inter c'è la Roma del grande ex José Mourinho che, seppur con alcune assenze, resta un avversario pericolosissimo. Così per i due difensori c'è una lente di ingrandimento puntata addosso. Entrambi giovedì mattina hanno svolto una sessione di allenamento personalizzata, ma le loro situazioni nel dettaglio sono diverse.





LE ULTIME - Bastoni, out contro lo Spezia per una gastroenterite, dovrebbe farcela per Roma. Sarà dunque con ogni probabilità presente all'Olimpico. Le sensazioni per de Vrij, la cui ultima partita giocata in serie A resta il derby con il Milan, sono meno positive. Il centrale olandese sta meglio, il risentimento muscolare accusato in Nazionale è quasi un ricordo. Ma l'Inter non vuole correre rischi. Al momento le indiscrezioni che filtrano da Appiano Gentile lo vedono rientrare a Madrid, per la sfida con il Real che vale il primo posto nel girone Champions. Difficile venga rischiato con la Roma.